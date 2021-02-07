Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

'DOKTOR OLMAK İSTERKEN TEKNOFEST'LE KARŞILAŞTIM VE MÜHENDİS OLMAYA KARAR VERDİM' ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son bölümünde ilginç gurur veren anlar yaşandı. Yarışmacı Elif'in TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali katıldıktan sonra hayatının ver tercihlerinin değişti söyledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Elif'in, TEKNOFEST'e katılımı sonrası hayatının nasıl değiştiğini anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 'Doktor olmak isterken TEKNOFEST'le karşılaştım ve mühendis olmaya karar verdim' İşte o anlar..