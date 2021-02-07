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İşte bu zamana kadar üretilen HES kodu sayısı

Salgın döneminde lokanta ve kafelere sağlanacak ciro desteği başvuruları da bu ay içinde e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak.
 07 Şubat 2021 17:43
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İşte bu zamana kadar üretilen HES kodu sayısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayata geçirdikleri desteklere, e-Devlet üzerinden kolay erişimi mümkün hale getirdiklerini açıkladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde salgın döneminde vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik birçok desteği hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Bu destekler ile diğer kamu hizmetlerini Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, e-Devlet kapısından kolayca ulaşılabilir kıldık." ifadelerini kullanan Oktay, "Dijital Türkiye Salgın Döneminde e-Devlet" başlıklı grafiğe de yer verdi.

İki bölümden oluşan grafiğin "Vatandaşa Sunulan Hizmetler" başlıklı bölümüne göre, vatandaşlar Kovid-19 aşılanma durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Aşılanan kişi sayısı 5 Şubat itibarıyla 2 milyon 554 bin 222.

Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşınıp taşınmadığının güvenli şekilde paylaşılmasına yarayan HES kodu ise, e-Devlet ve HES Mobil üzerinden 66 milyon 254 bin 113 kez üretildi.

Salgın döneminde vatandaşlar, SGK'ye olan prim borçlarını da e-Devlet üzerinden yapılandırabiliyor.

Bu doğrultuda e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 243 bin 258, yapılandırılan borcun miktarı ise 3 milyar 672 milyon 699 bin 191 liraya ulaştı.

Vatandaşların salgın sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında e-Devlet aracılığıyla yaptığı destek başvurularının ardından 2 milyon 56 bin 442 kişiye destek ödemesi yapıldı.

Grafiğin ikinci bölümünde yer alan "İş Dünyasına Sunulan Hizmetler" başlığındaki verilere göre de salgın sürecinde basit usule tabi vergi mükellefleri ve vergiden muaf esnaf ve sanatkarlara sağlanan hibe desteği için e-Devlet üzerinden 1 milyon 476 bin 616, kira konusundaki hibe desteği için 812 bin 207 başvuru yapıldı.

Salgın döneminde lokanta ve kafelere sağlanacak ciro desteği başvuruları da bu ay içinde e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak.
Anadolu Ajansı
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