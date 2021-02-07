Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi
|07 Şubat 2021 17:48
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza minnettarım. İşkencelerden yorulan Menderes'in, 'Çine Çayı'nın kenarında, söğütün altını özlüyorum' dediği yere, 'Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım' talimatının tamamlanmasına az kaldı. Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımıza minnettarım...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 7, 2021
İşkencelerden yorulan Menderes'in,
"Çine Çayının kenarında, söğütün altını özlüyorum." dediği yere, "Adnan Menderes Müzesini kuralım." talimatının tamamlanmasına az kaldı...
Çok heyecanlıyım.
Tarih, düzeliyor... pic.twitter.com/aNL0SKmJV1
Mesajla birlikte paylaşılan videoda ise Çine Çayı'na hakim bir tepe üzerine yapılan müzenin havadan ve inşaat sürecinden çekilen görüntülerine yer verildi.
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