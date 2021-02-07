THY şubat ayı uçuş planını duyurdu
|07 Şubat 2021 17:51
|+Aa- Yazdır
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 219 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 28 Şubat'a kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."
Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yasak olmasına rağmen akın ettiler! Vatandaşlara ceza yağdı
07 Şubat 2021 18:22
|Salgın, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşma tehdidini artırdı
07 Şubat 2021 17:50
|Doç. Dr. Yerlikaya: Koronavirüs varyantları daha bulaşıcı
07 Şubat 2021 15:52
|İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
07 Şubat 2021 15:47
|4 ay önce ehliyetine el konulan avukat, denetime takıldı
07 Şubat 2021 15:34
|Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
07 Şubat 2021 15:24
|Toplu ulaşımda bulaş riski acil servislerden fazla
07 Şubat 2021 15:22
|Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi
07 Şubat 2021 15:11
|Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
07 Şubat 2021 15:05
|Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
07 Şubat 2021 14:56