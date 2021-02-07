Yasak olmasına rağmen akın ettiler! Vatandaşlara ceza yağdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken parklar doldu taştı. Güneşli havayı gören vatandaşlar aileleriyle birlikte dışarı çıktı. Kadıköy'de bulunan Göztepe, Özgürlük ve Yoğurtçu parklarına gelenlerin kimi piknik yaptı, kimi çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da maskelerini takmadıkları görüldü.

POLİS UYARDI

Polis otosundan yapılan anonslarla parkta bulunan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, izin belgeleri bulunmadığı halde parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Çocukları ile birlikte parka gelen bir vatandaş, "Hastaneye getirdik çocuğu. Tahlil istediler tahlilleri verdik. Sakinleşsin ondan sonra iğne yapılacağını söylediler. Tekrar sakinleştirip götüreceğiz doktorumuza" dedi.

Polis ekiplerinin uyarılarının ardından vatandaşlar parkı terk etti. Parklarda yapılan denetimlerde 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı. Kadıköy'de hafta sonu yapılan denetimlerde ise 326 kişiye 1 milyon 134 bin 480 lira cezai işlem uygulandı.

KISITLAMAYA RAĞMEN BEBEK SAHİLİ'NE AKIN ETTİLER

Kısıtlamasına rağmen Bebek Sahili'ne gelen vatandaşların bazıları yürüyüş ve koşu yaparken, bazıları ise köpek gezdirdi. Bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Bebek sahilindeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

CADDEBOSTAN'DA ATLI BİRLİKLERİN DENETİMİ DEVAM EDİYOR

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerin denetimleri sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridinde devriye gezen atlı polislere yunus polisleri de eşlik etti. Yasak olmasına rağmen dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek uyarıldı.