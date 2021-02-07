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AK Parti'li yönetici feci kazada hayatını kaybetti

Kocaeli TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet Demirkıran'ın, AK Parti Çayırova Gençlik Kolları yöneticisi olduğu öğrenildi.
 07 Şubat 2021 18:31
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AK Parti'li yönetici feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özçelik idaresindeki otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın altına girerek parçalanan otomobildeki sürücü Sedat Özçelik ağır yaralanırken, yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticisi olduğu öğrenildi. Demirkıran'ın cenazesinin, Çayırova Garipler Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çayırova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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