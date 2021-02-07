1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına tek tek yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor" ithamlarına cevap verdi.
 07 Şubat 2021 18:40
+Aa- Yazdır
Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına tek tek yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor" ithamlarına cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı bir açıklamadai, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor. Hazinenin en son aldığı borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı" ithamlarına devleti ve devletin saygın kurumlarını itibarsızlaştırmaya dönük bu açıklamayı esefle kınadıkları belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu devletin bir kurumudur. Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredilerinin koşulları ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan hazine tahvil ihraçlarının getirilerinin karşılaştırılması doğru değildir. Belediyeler yurt dışından finansman sağlamadan önce Bakanlığımız iznini talep etmektedir, ilgili talebe istinaden, Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SBB) uygun görüşüne müteakiben belediyenin mali koşullarının uygun olması durumunda izin verilmektedir."

Bakanlık tarafından Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Buca Metro Projesi için sağlanması düşünülen 1 milyar 70 milyon avro finansmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi de Hazine ve Maliye Bakanlığından 27 Ağustos 2019'da dış finansman izni talebinde bulunduğu anımsatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Kasım 2019 tarihinde dış finansman izni verilmiştir. Ancak belediye, finansmana ilişkin işlemleri bir yıl içerisinde tamamlayamadığından izin süresi bitmiş ve bu defa 22 Ocak'ta ilgili iznin süresinin uzatılması için tekrar başvuruda bulunmuştur. Belediyenin izin süresi uzatım başvurusu alınmış olup mevzuat uyarınca işlemleri sürmektedir. Yani Belediye, ilgili finansmanı süresi içinde sağlayamadığından henüz onay verilmiş veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından borçlanması yapılmış bir kredi söz konusu değildir. Bununla birlikte, 2020 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu sıfatı ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız altyapı yatırımlarına ve sağlık sektörüne yönelik finansmanın koşullarına baktığımızda ise sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiğinden çok daha uygun koşullu olarak finansman sağlandığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca herhangi bir belediyenin uluslararası tahvili piyasalarında hazineden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu olmadığının altı çizilerek, CHP Genel Başkanı tarafından yapılan yanlış bilgilendirmeyi Türk halkının takdirine bırakıldığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti
07 Şubat 2021 18:34		 Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi
07 Şubat 2021 17:48
'Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek'
07 Şubat 2021 16:30		 Bakan Selçuk'tan YKS öğrencileri için soru çözümü paylaşımı
07 Şubat 2021 15:48
Ak Partili vekil, doktor önlüğünü giyip hastanede mesai yaptı
07 Şubat 2021 15:37		 RTÜK'ten ailelere 'ebeveyn kontrolü' uyarısı
07 Şubat 2021 15:15
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı
07 Şubat 2021 12:22		 Fahrettin Altun'dan '7 Şubat MİT Krizi' paylaşımı
07 Şubat 2021 11:58
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
07 Şubat 2021 11:07		 7 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Şubat 2021 00:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçti18:46 - Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi18:40 - Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına tek tek yanıt verdi18:34 - Bakan Soylu, ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti18:33 - Rusya, Suriye'deki hava üssünü genişletiyor18:31 - AK Parti'li yönetici feci kazada hayatını kaybetti
18:22 - Yasak olmasına rağmen akın ettiler! Vatandaşlara ceza yağdı17:51 - THY şubat ayı uçuş planını duyurdu17:50 - Salgın, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşma tehdidini artırdı17:49 - Darıca'daki Hayvanat Bahçesi yeniden ziyarete açılıyor17:48 - Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi17:43 - İşte bu zamana kadar üretilen HES kodu sayısı
17:24 - Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti17:06 - İmam, öğrenciler ile kariyer yapanları çevrim içi buluşturuyor17:04 - IFFHS'ye göre son 10 yılın en iyi futbolcusu belli oldu16:48 - Bakımevinde şiddet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı16:30 - 'Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek'
16:22 - Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 personel yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı
Hayat ne zaman normale dönecek?
Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
'Alo Fetva'ya 155 bin soru soruldu: İşte birbirinden ilginç sorular
43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol
Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alo fetva 2
mustafa mohammed 1
lpgli araç 2
pazar günleri seyredilecek filmler 3
Himbalar 1
ununu elemiş,eleğini asmış 1
şeyh şamil 1
türk lirasının değerlenmesi 3
devre mülk 2
7 eyfel kulesi 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam