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Bir zamanlar saraylarda beslenen tavuk fiyatı ile şaşırtıyor

Bir zamanlar Osmanlı saraylarında beslenen yerli ırk sultan tavuğu, görüntüsünün yanı sıra fiyatı ile dikkat çekiyor.
 07 Şubat 2021 19:49
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Bir zamanlar saraylarda beslenen tavuk fiyatı ile şaşırtıyor

Bir zamanlar Osmanlı saraylarında beslenen yerli ırk sultan tavuğu, görüntüsünün yanı sıra fiyatı ile dikkat çekiyor.

Tokat'ta yaklaşık 18 yıl önce iki tavuk ve bir adet horozla başladığı hobisini geliştiren Mehmet Bingöl, çeşitli ırklarda tavuk ve horozlar yetiştiriyor. Tavuk ırkları arasında Osmanlı sultan tavuklarına ayrı bir önem veren Bingöl, yerli ırk tavuklarına gözü gibi bakıyor. Siyah ve beyaz renklerinin yanı sıra gözlerini örten tüyleri ile dikkat çeken tavukları farklı kümeslerde besleyen Bingöl, bir zamanlar nesli tükenme noktasına gelen sultan tavuklarının çoğalmasından mutlu.

Görünüşü, duruşu ve rengiyle oldukça dikkat çekici olan Osmanlı sultan cinsi tavukları hobi tavukçuluğu yapanlar mutlaka kümeslerinde bulundurmak istiyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği tavuklar günümüzde yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Tavuk yetiştiricisi Mehmet Bingöl, farklı bir ırk olan tavuklarının görüntüsü ile dikkat çektiğini ifade ederek, "Eskiden Osmanlı saraylarına gelen misafirlere Osmanlı hükümdarlarının en güzel hediyesi bunlardı. En büyük özelliği Osmanlı tavuğunu anlatan görüyorsunuz şapkaları. Yani Osmanlı padişahlarının başındaki kavukları gibi tüyleri var. Beş tırnak olması lazım ve paça yapıları farklı. En büyük özelliği bunlar" dedi.

Kümesin en değerlileri

Kümesin olmazsa olmazları arasında bulunan tavukların görüntüsü kadar fiyatları ile de dikkat çektiğini belirten Bingöl, "Yumurtaları 15-20 lira, civciv fiyatları 50 liradan başlıyor. Çifti anaç boydakiler bin 500-2 bin lira arasında değişiyor. Türkiye'nin her yerinden alıcısı çıkıyor. Sağ olsun arkadaşlarımız güveniyorlar bize. Biz de güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden geldiği kadarıyla uğraşıyoruz. Bu tavuklar kümesin en değerlileri. Çünkü Osmanlı yadigarı bunlar. Osman'ın yadigarı demek baş tacı demek" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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