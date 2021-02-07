AK Parti Milletvekili, trafik kazasında hafif yaralandı
|07 Şubat 2021 20:06
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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, oğlu Ahmet Yediyıldız'ın yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesi Mavi Ocak kavşağında Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Milletvekili Yediyıldız, oğlu Ahmet Yediyıldız ve diğer otomobilin sürücüsü Tekel, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yediyıldız ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Ahlatcı, Yediyıldız'ın belindeki ağrıdan dolayı ambulansla Ankara'daki bir hastaneye sevk edileceğini belirtti.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler Ahmet Yediyıldız ile Tekel'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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