1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B. yakalanarak gözaltına alındı.
 07 Şubat 2021 20:47
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YANGINI FARK EDEN KOMŞU FACİAYI ÖNLEDİ

Öte yandan Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın üçüncü katında doğalgaz kombisinin yanmasının ardından alevler eve sıçradı. Yangını fark eden bir komşunun uyarısı sayesinde büyük bir facia önlendi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 241 nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katının balkonunda bulunan kombinin alev aldı. Alevler daha sonra balkon kapısı ve pencerele sıçradı. Karşı binada oturan Yaşar Serte isimli vatandaş, alevleri fark edince durumu itfaiyeye bildirerek komşularını uyardı. Evde uyurken yangına yakalanan aile, komşularının uyarısı sonrasında hemen doğalgaz ve elektrik girişini kapatarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken yangını fark eden komşu Yaşar Serte, "Bir an duman ve alevler gördüm, itfaiyeyi aradım ve hemen gidip kapıya vurdum içeride uyuyorlarmış. İtfaiye geldi ve müdahalede bulundu" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Milletvekili, trafik kazasında hafif yaralandı
07 Şubat 2021 20:06		 Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi
07 Şubat 2021 18:46
AK Parti'li yönetici feci kazada hayatını kaybetti
07 Şubat 2021 18:31		 Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
07 Şubat 2021 17:24
Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 personel yaralı
07 Şubat 2021 16:22		 Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
07 Şubat 2021 13:29
Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi eylemlerinde yakalandı
07 Şubat 2021 13:12		 Kız meselesi yüzünden site bahçesinde korkutan çatışma
07 Şubat 2021 13:05
Kreşte şiddeti, oyuncağa yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıktı
07 Şubat 2021 10:42		 Polis, Ankara'da Siteler esnafını soyan hırsızları suç üstü yakaladı
07 Şubat 2021 10:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:49 - Kovid-19 semptomları çocuklarda 5 haftadan fazla devam etti21:26 - Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var21:18 - Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu21:17 - ABD, İran'a karşı yaptırımları kaldırmayacak20:50 - Google'dan çerez kararı: Artık kullanmayacak20:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
20:08 - Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü20:06 - AK Parti Milletvekili, trafik kazasında hafif yaralandı19:49 - Bir zamanlar saraylarda beslenen tavuk fiyatı ile şaşırtıyor19:49 - Okullarda yüz yüze eğitim hangi derslerde olacak?18:51 - 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçti18:46 - Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi
18:40 - Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına tek tek yanıt verdi18:34 - Bakan Soylu, ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti18:33 - Rusya, Suriye'deki hava üssünü genişletiyor18:31 - AK Parti'li yönetici feci kazada hayatını kaybetti18:22 - Yasak olmasına rağmen akın ettiler! Vatandaşlara ceza yağdı
17:51 - THY şubat ayı uçuş planını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
Bilim Kurulu Üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
Okullarda yüz yüze eğitim hangi derslerde olacak?
MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı
Hayat ne zaman normale dönecek?
Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
'Alo Fetva'ya 155 bin soru soruldu: İşte birbirinden ilginç sorular
43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Miyazaki 2
atatürke ihanet ediyorsun 6
7 eyfel kulesi 1
ağlatan şarkılar 2
lpgli araç 2
su 1
bezelye 2
Mercimek renkleri 2
yastıkla çocuk boğmak 3
türk futbolunun en güzel golü 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam