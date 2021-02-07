Google'dan çerez kararı: Artık kullanmayacak
|07 Şubat 2021 20:50
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Gelirlerinin büyük kısmını reklamlardan elde eden Google, kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebilmesini sağlayan ve kullanıcıları takip eden çerezleri kullanma politikasını bırakacağını açıkladı.
Bu konuda bir alternatif geliştiren Google, bu sayede hem çevrimiçi anlamda gizliliği koruyacağını hem de reklam verenlerin isabetli reklamlar vermeye devam edebileceğini söyledi.
Webtekno'nun haberine göre,Google Ürün Yöneticisi Chetna Bindra, "Federated Learning of Cohorts" (Kalabalıkların Birleştirilmiş Öğretimi, FLoC) adını verdikleri bu sistemin, kişileri kabalıklar içerisinde gizlediğini söyledi. Bindra, bu sistemin kişilerin tarayıcısındaki geçmişi gizli tutmak için cihaz üstünde işlemeyi kullandığını dile getirdi.
FLoC'un, üçüncü parti çerezlerin yerini alabilecek verimli bir ikame olduğu dile getirilirken Google'ın, reklam verenlerle birlikte bu yaklaşımı Chrome tarayıcısında bu sene içerisinde test etmeye başlayacağı ifade edildi.
Bindra, reklamın internette herkese açık olması için oldukça önemli olduğunu ancak gizlilik uygulamalarının değişen beklentilerle uyuşmaması sebebiyle web ekosisteminin risk altında olduğunu söyledi.
'HERKESİN NE YAPTIĞINI BİLMENE GEREK YOK'
Electronic Frontier Foundation'dan Bennet Cyphers, "Üçüncü taraf çerezler, gizlilik konusunda tam bir kabus. Sadece bir reklam göstermek için herkesin ne yaptığını bilmene gerek yok" dedi.
Cyphers ayrıca, Google'ın geliştirdiği yeni sistemin gizlilik sorununu daha da kötü hale getirebileceğini söyledi. Cyphers'a göre yeni sistem, biraz şeffaflıkla hedeflenmiş insanlara topluluk rozetleri oluşturabilir. Makine öğrenmesi sayesinde oluşturulacak bu etiketlerin en nihayetinde reklam verenler tarafından çözüleceği, insanların hangi aşırılıkçı politik görüşlere yatkın olduğunun tespit edilebileceği dile getiriliyor.
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