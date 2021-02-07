Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu

CBK İLE 7 BAKANLIĞIN TEŞKİLATINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 7 Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı. Dışişleri Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Personel Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığında; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline getirildi. Milli Savunma Bakanlığında, yurt dışı teşkilatı oluşturuldu. İşte sadece memurlar.net'te yer alan diğer detaylar