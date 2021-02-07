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Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 24. haftasında büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi-
 07 Şubat 2021 21:18
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Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek iki hafta aradan sonra kazandı.

Ligde Trabzonspor'a 2-1 yenildikten sonra Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Fabrice N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 82. dakikada Valentin Rosier'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ligde 15. galibiyetini alıp, puanını 48'e yükselten ve ikinci sıraya çıkan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını da eşitledi.

- 4 maç sonra kalesini kapattı

Siyah-beyazlı ekip, 4 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra Fatih Karagümrük (4-1), Göztepe (2-1), Trabzonspor (1-2) ve Fraport TAV Antalyaspor (1-1) maçlarında gol yiyen Beşiktaş, bu seriyi İttifak Holding Konyaspor karşısında sonlandırdı.

- Vodafone Park'ta yine 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste oynadığı iki maçta da 10 kişi kalmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekibin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta N'Sakala kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 15. dakikasında ilk sarı kartını gören N'sakala, 21. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçta da Dorukhan Toköz gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

- Valentin Rosier, ligdeki ilk gol sevincini yaşadı

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Valentin Rosier, kariyerindeki ilkleri siyah-beyazlı formayla yaşamayı sürdürdü.

Siyah-beyazlı formayla ligde ilk golüne imza atan Fransız sağ bek, ayrıca kariyerindeki ilk lig golünü de kaydetti.

Rosier, Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta gol atarak kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

- Vida da cezalı duruma düştü

İttifak Holding Konyaspor karşısında N'Sakala'yı çift sarı kartın ardından kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida da cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında İttifak Holding Konyaspor maçının yanı sıra Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında sarı kart gören Vida, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah, cezalarını İttifak Holding Konyaspor maçıyla tamamlamıştı.

- Konyaspor yine kazanamadı

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Ligde son olarak Galatasaray'ı 4-3 yenen İttifak Holding Konyaspor, son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 10. kez mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı
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