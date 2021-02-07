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MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' yarın başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:- "Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım"
 07 Şubat 2021 22:24
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MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' yarın başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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