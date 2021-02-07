MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' yarın başlayacak
|07 Şubat 2021 22:24
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.
8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10da EBAdayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP
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