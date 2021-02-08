8 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
|08 Şubat 2021 00:03
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılarak, açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/ 11.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile" paneline çevrim içi bağlantıyla katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Bor Belediyesi ile Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyarette bulunacak.
(Niğde/10.45/11.30/12.00/16.30/17.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
- Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.
(Bayburt/13.00/12.00/16.30)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.
(Zonguldak/13.00)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Bayburt/13.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek. Bakan Varank, Macaristan'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırıma ilişkin Szijjarto ile ortak basın açıklaması yapacak.
(Ankara/12.00/13.45)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek Kuruluşu MEHIB Arasında Yapılacak İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ve Gökbel Barajı ve Çine-Adnan Menderes Barajı'nda incelemede bulunacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.
(Aydın/10.30/11.00/15.30)
5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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