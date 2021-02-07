Şentop: Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir
|07 Şubat 2021 23:25
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun.
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde. Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez.
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