8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı ile diyanet işleri başkanlığına, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI, Ferruh ŞEN atanmıştır.
|08 Şubat 2021 00:23
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8 Şubat 2021 PAZARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31389
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/106
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI ve Ferruh ŞEN atanmıştır.
7 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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