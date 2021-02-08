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8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

8 Şubat 2021 tarihli atama kararı ile diyanet işleri başkanlığına, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI, Ferruh ŞEN atanmıştır.
 08 Şubat 2021 00:23
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8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

8 Şubat 2021 PAZARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31389

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/106

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI ve Ferruh ŞEN atanmıştır.

7 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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