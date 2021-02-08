Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.
|08 Şubat 2021 01:32
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AFAD'da yer alan bilgilere göre Sivas Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 01.01 olarak belirtilirken derinliği 16.68 km olarak açıklandı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:
Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 01.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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