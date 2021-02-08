İlk kalkışmanın 9. yılı
|08 Şubat 2021 07:05
|+Aa- Yazdır
Emniyet ve yargıya sızan FETÖ'cülerin, çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştığı kumpasın 9'uncu yılı. FETÖ'cülerin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri "ifadeye çağırma" ve "yakalama kararı çıkarma" şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 15'i firari 34 sanık hakkında açılan dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. İddianamede MİT ve hükümetin "terör örgütüne yardım"la suçlanma
İLK TEŞEBBÜS
FETÖ'nün bazı kumpas davalarından örnekler verilen iddianamede, "Örgütün nihai hedefe ulaşmak için başlatılan eylemlerin ilk aşamasının Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, Tahşiye, Selam Tevhid, MİT TIR'ları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas soruşturmalarla geçildiği, örgüt tarafından gerçekleştirilen bu eylemlere 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ile hız verildiği anlaşılmıştır. MİT soruşturması aslında FETÖ'nün seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüstür" ifadeleri yer alıyor.
HESAP VERİYORLAR
Savcı 15 Ocak'ta davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları, gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy'un 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Savunmaların ardından heyet dosyayı karara bağlayacak.
Talimatı bizzat Gülen verdi
Örgütün kumpasa ilişkin yaptığı toplantı ve öncesinde 2 FETÖ'cü mahrem imamın ABD'ye gittiği tespit edilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi örgütün emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in yardımcısı olan ve elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüşen firari sanıklar Çetin Özgür ve İlyas Şahin'in ABD'ye gittikleri belirlendi. Bizzat Gülen'den talimat alan mahrem imamların Türkiye'ye dönüp talimatın emniyet birimlerine iletilmesi için Ankara Kızılcahamam'da toplantı yaptıkları ortaya çıkmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dernek Başkanı olarak görüşmeler yaptı, ortadan kayboldu
08 Şubat 2021 06:15
|FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' üzerinden 9 yıl geçti
07 Şubat 2021 11:18
|Mardin'de operasyon! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07 Şubat 2021 09:17
|FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı
07 Şubat 2021 08:27
|Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
06 Şubat 2021 21:28
|Dağa götürülecek gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi
06 Şubat 2021 11:38
|FETÖ'nün 'KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri' OHAL Komisyon raporunda
06 Şubat 2021 11:29
|Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
06 Şubat 2021 10:52
|Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
06 Şubat 2021 10:16
|TSK'da daha kaç 'Serdar Atasoy' var
06 Şubat 2021 06:15