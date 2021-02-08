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LGBT savunucuları ABD'nin maaşlı 'adamları'

Rusya'nın bazı LGBTİ derneklerini, "yabancı devletlere çalışan ajanlar" olarak ilan edişi ABD'nin yeni başkanı Biden'ın "Tüm dünyada LGBT haklarının koruyucusu olacağız" sözleriyle anlam kazandı. Boğaziçi'nden yeni Gezi çıkarmak isteyen grupların öncülüğünü yapan LGBT'lilere de ABD'den her yıl milyonlarca dolar akıyor.
 08 Şubat 2021 07:20
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LGBT savunucuları ABD'nin maaşlı 'adamları'


Tüm dünyada LGBTİ derneklerini etki ajanı olarak kullanan ABD, bu iş için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki lobilere milyonlarca dolar akıtıyor. Bazı ülkeler AB ve ABD'nin Truva atlarına dönüşen LGBTİ yapılanmalarına karşı önlemler alıyor. Rusya'nın bazı LGBTİ derneklerini yabancı ülkelere hizmet ettiği gerekçesiyle kapattığı biliniyor.

RUSYA'DA YASAKLI

St. Petersburg'daki bir bölge mahkemesi, yurtdışından fonlanan "Coming Out" adlı LGBTİ örgütü hakkında dikkat çekici bir karara imza atmış, bu örgütün yabancı devletler için ajanlık faaliyeti yürüttüğüne hükmetmişti. Coming Out'un "ajan"lık yaptığına hükmedilmesi, örgütün faaliyetlerine devlet müdahalesinin de önünü açtı. Rusya'nın bazı LGBTİ derneklerini, "yabancı devletlere çalışan ajanlar" olarak ilan edişi ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'in "Tüm dünyada LGBTİ haklarının koruyucusu olacağız" sözleriyle anlam kazandı.

25 MİLYON DOLAR FON

Türkiye'de LGBTİ tartışmalarının yaşandığı dönemde ABD'den yeni bir adım geldi. Biden, LGBTİ'lere geçit vermeyen ülkelere ekonomik yaptırımlar uygulanmasını öngören bir muhtıra imzaladı. Biden ABD'nin dış misyonlarından, bulundukları ülkelerdeki lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseksüel karşıtı politikalarla daha sıkı mücadele etmelerini istedi. Bu hamle Washington'la LGBTİ lobisi arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne serdi. ABD küresel korumaya almak istediği LGBTİ lobilerine her yıl milyonlarca dolar akıtıyor. Sadece 2016, 2017 ve 2018 yıllarında LGBTİ derneklerine yardım adı altında aktarılan para yaklaşık 25 milyon dolar. LGBTİ kuruluşları, aldıkları paranın hakkını, bulundukları ülkelerde ABD'nin etki ajanı gibi çalışarak veriyor. Eşcinsellerin dünyanın dört bir yanında çıkan toplumsal olaylarda, ABD'nin resmi görüşlerine paralel olarak ön saflarda yer aldıkları görülüyor.

ABD SAHAYA SÜRÜYOR

2013'teki Gezi kalkışmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda da sahne alan LGBTİ'nin Türkiye'de de onlarca derneği var. Boğaziçi'nden yeni Gezi çıkarmak isteyen grupların öncülüğünü yapan bu dernekler de ABD tarafından fonlanıyor. Sadece Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'ne 26 milyon 600 bin dolar aktarıldı.


ABD'nin dolara boğduğu diğer LGBTİ dernekleri şöyle:

-Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - 3 milyon 900 bin dolar

-Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği - 2 milyon 200 bin dolar

-Pembe Hayat Lezbiyen Gey Biseksüeltravesti ve Transeksüel Dayanışma Derneği - 500 bin dolar

-Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - 400 bin dolar

-Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği - 200 bin dolar

-Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği - 150 bin dolar

-Mersin 7 Renk Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği - 40 bin dolar

-Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği - 30 bin dolar

-Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışma ve Dayanışma Derneği - 4 bin dolar

Rusya kökünü kazıyor

LGBTİ'lerin ajanlık faaliyeti yürüttüğü mahkemece karara bağlanan Rusya'da 2013'ten bu yana yürürlükte olan "eşcinsel propaganda yasası" ile ülkede eşcinsellik propagandası yasaklanıp tüm güvenlik birimleri LGBTİ gruplarını engellemekle yükümlü hale getirildi. İzinsiz gösterilere katılan LGBTİ'liler kanuna muhalefetten tutuklanabiliyor. Sapkınlığın yaygınlaşmasını önlemek amacıyla da ülkede her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Son olarak Oktyabrsky Bölge Mahkemesi Rus LGBTİ Ağı ve Rus LGBTİ Topluluğu'na ait tüm sosyal ağ sitelerini kapattı. Ülkede LGBTİ etkinliklerine karşı güvenlik birimlerinin teyakkuzda olması istendi. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin de LGBTİ ile dayanışmak için Moskova Büyükelçiliği'ne LGBTİ'yi simgeleyen bayrak asan ABD'li diplomatlara, "Orada kimin çalıştığını göstermiş oldular" diyerek imalı bir göndermede bulunmuştu.
Yeni Şafak
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