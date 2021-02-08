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Af'la dönen 28 Şubat mağdurları haklarını istiyor: Suçlu değil mağduruz!

'28 Şubat' mağdurları bedel ödemeye devam ediyor. Göreve afla dönen ve af düzenlemesini bir "suçluluk" ve "pişmanlık" ifadesi olarak kabul edilemez bulan mağdurlar, geriye dönük haklarını istediklerini belirterek, "Affedilmeyi kabul etmiyoruz, çünkü suçlu değiliz. İade-i itibar istiyoruz" diyor.
 08 Şubat 2021 07:30
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Af'la dönen 28 Şubat mağdurları haklarını istiyor: Suçlu değil mağduruz!


28 Şubat mağdurları hak kayıplarının telafi edilmesinde yaşanan karışıklıkların giderilmesini istiyor. Postmodern darbe sürecinde mağdur edilen kamu görevlileri haklarında verilen disiplin cezaları, 22 Haziran 2006 tarihli ve 5525 sayılı kanun uyarınca bütün sonuçlarıyla kaldırıldı. Ancak göreve iadeler "geriye dönük hiçbir hak talep etmeme zorunluluğu" ile gerçekleşti ve yargı yolu kapatıldı. Mağdurlar, yürüttükleri mücadeleler sonucu geriye dönük bazı haklarına kavuştu. 2011 ve 2013'de ise açıkta geçen sürelere ilişkin kurum ve kesenek karşılıkları ilgili kurumlarca SGK'ya ödendi.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNDE HAK KAYBI

Açıkta geçen süreler emeklilik yıllarına eklense de fiili çalışma sürelerine eklenmeyince bulundukları görevlerden kaynaklı hak alacakları ne derece ve kademe ilerlemelerine, ne maaşlara ne de emekli tazminatlarına yansıyabildi. Örneğin 25 yıllık bir öğretmen zamanında emekli oldu ama hakları 18 yıllık bir öğretmen gibi hesaplanacak. Yine kurumlar arası uygulama farklılıkları sonucu mağdurlar arasında hakların iadesinde karışıklıklar yaşandı. Bir kısım mağdurlara verilen haklar, bazılarına verilmedi.

SUÇLU DEĞİL, MAĞDURUZ

28 Şubat'ın darbenin yıl dönümü yaklaşırken, mağdurlar "sesimizi duyun" çağrısı yaptı. 28 Şubat mağdurlarının taleplerinin başında ise iadeiitibar geliyor. Göreve afla dönen ve af düzenlemesini bir "suçluluk" ve "pişmanlık" ifadesi olarak kabul edilemez bulan mağdurlar, "Affedilmeyi kabul etmiyoruz, çünkü suçlu değiliz. İadeiitibar istiyoruz" diyor. Mağdurlar, "28 Şubat darbesi tescillenmiş durumda. Bizler de mağdurları olduğumuz için tüm özlük haklarımızın verilmesini talep ediyoruz" diyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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