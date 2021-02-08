Sivil anayasa çalışmalarının 3 sacayağı olacak
|08 Şubat 2021 07:22
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından yeni anayasanın nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği tartışılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği yeni anayasa çalışmalarının çerçevesi ve konu başlıklarının şöyle olması bekleniyor: Millet iradesini yansıtacak sivil anayasa çalışmalarının 3 sacayağı olacak. Bunlar, cumhuriyet, üniter yapı ve demokrasi. Yeni anayasa çalışmaları, bu üçlüyü güçlendirecek esaslar üzerinden yürütülecek.
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SİSTEMATİĞİ
Yeni anayasanın hem toplumsal hem siyasi hem de hukuki ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
Mevcut Anayasa'nın birçok hükmünün eskidiği, bazı hükümlerin de terk edilmiş
olduğu dile getirilirken, 21. yüzyıl koşullarına bakıldığında tüm bunların günümüz
ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade ediliyor. Bütün bunları tasfiye edebilmek
için bile yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Örnek olarak ifade özgürlüğü ve basın
özgürlüğünün son derece geniş bir boyut ve kapsam kazanmış olmasına rağmen bu
konuda klasik bir anayasal düzene sahip olduğumuz kaydediliyor. Bu anlamda da
yeni bir hak ve özgürlükler sistematiğine ihtiyaç var. Mevcut Anayasa'da ekonomik
hükümlerin içerisinde planlamaya ilişkin düzenlemeler var. Ancak bu düzenlemelerin
1961 Anayasası'nın planlama mantığıyla, o zamanın ekonomik tercihleri üzerinden
anayasaya girdiğine dikkat çekilirken, bu hükümlerin günümüz koşullarına göre
yeniden ele alınması gerektiğine işaret ediliyor. Yine 'bağımsızlık' konusunu
güvence altına alacak, bu ilkeyi uluslararası toplumda çok daha etkili ve güçlü,
ilişkileri güvence altına alabilecek bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye
alınabilecek.
YENİ ANAYASADA E-DEMOKRASİ
Yaşadığımız çağın en önemli ihtiyaçlardan birisinin de elektronik demokrasi
olduğuna işaret ediliyor. Oy kullanma hariç şu anda hiçbir anayasal sistem içerisinde
elektronik demokrasiye ilişkin esaslar yer almıyor. Dolayısıyla yeni anayasa
çalışmalarında elektronik demokrasinin de tartışılabileceği ve buna ilişkin
esasların belirlenebileceği belirtiliyor. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter
yapısını bozmayacak şekilde, yerel yönetimleri güçlendirici düzenlemelerin de
değerlendirilebileceği ifade ediliyor.
KURUMLAR YENİDEN DÜZENLENECEK
Anayasada yer alan Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi kurumlar yeni bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilecek. Kimi kurumlar yeniden dizayn edilecek, kimi kurumların ise yeni anayasa da olup olmayacağı ya da nasıl olması gerektiği ele alınacak.
Sistematik bütünlüğü yok
Mevcut Anayasa'nın dilinde sorun olduğu belirtiliyor. Yeni anayasada bu durumun göz önünde bulundurulacağı, daha anlaşılır bir Türkçe'yle yazılacağı kaydediliyor. Yine mevcut Anayasa'nın ciddi sistematik sorunlarının olduğuna dikkat çekiliyor. Anayasa 177 maddeden oluşuyordu. Ancak şu anda 154 madde yürürlükte. 23 madde ise yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca Anayasa'da 21 de geçici madde bulunuyor. Bu anlamda yeni anayasa sistematik bütünlük içerisinde hazırlanacak.
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anayasa dünyaya örnek olacak
08 Şubat 2021 07:36
|Şu an yeni anayasa için konjonktür uygun
08 Şubat 2021 06:40
|TRT'den 'Sıfır Atık' programına ilişkin açıklama
08 Şubat 2021 02:02
|Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
08 Şubat 2021 01:34
|8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
08 Şubat 2021 00:23
|8 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Şubat 2021 00:03
|Şentop: Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir
07 Şubat 2021 23:25
|Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var
07 Şubat 2021 21:26
|Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü
07 Şubat 2021 20:08
|Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına tek tek yanıt verdi
07 Şubat 2021 18:40