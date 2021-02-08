Şu an yeni anayasa için konjonktür uygun

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, mevcut anayasanın sistematiğini yitirdiğini söyledi. Prof. Durgun, yeni anayasanın demokrasiye yatırım olacağına dikkat çekti. Yeni anayasaya ilişkin tartışmaları değerlendiren Prof. Durgun, daha öncesinde de topyekun yepyeni bir anayasa yapma hedefi olduğunu hatırlattı. "Araya 15 Temmuz girince resim bambaşka tarafa gitti" diyen Prof. Durgun, Türkiye'nin yaşadığı pek çok krizle beraber bunun gerçekleşemediğini kaydetti.

KONJONKTÜR UYGUN

Şu an yeni anayasa için uygun bir konjonktür bulunduğunu belirten Prof. Durgun, 1982 Anayasası'nın 19 kez değiştirilmesine karşın darbenin mirası olarak akıllarda kalmaya devam ettiğini bildirdi. Prof. Durgun, "12 Eylül'ü çağrıştırmayan, hem siyasal partiler, hem de seçim kanunun ele alınması, topluma iyi anlatılması, Türkiye'deki demokrasi geleceği için iyi yatırımdır" dedi.



MUHALEFET DE SORUMLU

Prof. Durgun, şöyle konuştu: "82 Anayasası yamalı bohçaya dönüşmüş. Kendi içinde sistematiği kaybetmiş bir anayasa var. Yeni anayasanın sistematiği nasıl kurulacak, neler düzenlenecek, birey hakları ile devletin yetkilerindeki dengenin nasıl kurulacağı oluşturacak tartışma konusu burası olacak. Anayasa Mahkemesi ile bir tartışma olacağı kanaatim var. Meclis'in yetkisinin artmasına yönelik değişiklik olacak gibi. Yetki ve sorumluluk dengesinin oluşturulması. Anayasa metininden daha çok siyasilerin davranışları ya yapıcı hale getirecek ya da engelleyecek. Meclis'teki uzlaşıda hükumet sistem tartışması olursa, çıkmaz yola girer. Diğer taraf 'hükumet sistemini tartışacağız' derse günlük siyaset argümanı konusu haline getirdiği anda itibaren bütün mesele parlamento çoğunluğunda yapılabilecek işe kalır. Bu sadece iktidarın sorumluluğu değildir, muhalefetinde sorumluluğudur, ortak sorumluluktur."

12 Eylül'ün diğer kalıntıları

Prof. Durgun, Siyasal Partiler ve Seçim kanunlarının da 12 Eylül kalıntısı olarak hayatımızda olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile baraj aslında işlevsiz hale geldi. Parti ittifakı, vekillerin partilerinden istifa edip Meclis'te grup kurması, uygulamaları barajı işlevsiz hale geldi. Siyasetin buna çözüm bulması lazım. Yüzde 10 barajını hiç kimse onaylamıyor." dedi.

Yasemin Asan