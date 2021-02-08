İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu doğum yaptı
İstanbul Havalimanı'na St. Petersburg seferi ile gelip Ankara Esenboğa Havalimanı'na aktarma yapmak isteyen yolcu Mukhamadal Ismaılov, transfer bölgesinde doğum yaptı. Hastaneye sevk edilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi
|08 Şubat 2021 07:10
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St. Petersburg seferi ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na aktarma yapmak isteyen Mukhamadal Ismaılov, İstanbul Havalimanı transfer bölgesinde doğum yaptı. Pasaport kontrolü öncesinde doğum yapan kadın ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolcu Ismaılov ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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