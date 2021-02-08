Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek verdiği yeni anayasanın 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Yeni anayasa çalışmalarının nasıl olacağı, tam olarak hangi maddelerin değişeceği, bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında.

AK Parti kulislerinde, yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yer alan bazı pürüzlerin giderilebileceği konuşulurken, hak ve özgürlükler gibi birçok başlığın değişebileceği değerlendiriliyor. Yeni anayasa çalışmaları sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaya açılmayacak. Özellikle pandemi sürecinde bu sistemin hızlı olması nedeniyle avantajlarından yararlanıldığını vurgulayan AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendirilmesine yönelik adımların atılacağını ifade ederek "Cumhuriyet, üniter yapı ve demokrasi yeni anayasanın sacayağını oluşturacak. Bu üçlüyü güçlendirecek adımlar atılacak." diye konuştu.

Yine, anayasada yer alan bazı kamu kurumlarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden dizayn edilmesi gündemde. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve yüksek yargının yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumların yeniden yapılandırılacağı ifade ediliyor. AK Parti kurmayları "Yeni sistemle beraber, bazı kurumların anayasada olması gerekmiyor. Ayrıca, bazı fonksiyon dışı kalan kurumlar var. Bunlar ya kapatılacak, ya da daha aktif hale getirilecek. Hepsi yeniden düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Anayasanın yeni dünyanın ve çağın ihtiyaçlarını ele alarak düzenleneceğini ifade eden parti kurmayları "Anayasa, dünyaya örnek olacak. Dünyada bu konuda öncü olacağız. Elektronik demokrasi dediğimiz yaklaşım gelişiyor. Buna ilişkin dünyanın hiçbir yerinde bir düzenleme yok. Bu konuyu da tartışabiliriz. Türkiye, elektronik demokrasi konusunda esasları oluşturarak, öncü rol oynayabilir" dedi.

AK Parti ve MHP tarafından oluşturulacak komisyonda ayrıca, anayasa hukukçularının da görev alabileceği belirtiliyor. Yeni anayasa çalışmalarına vatandaşlar da katılım sağlayabilecek. Buna yönelik, vatandaşların fikirlerini beyan edebileceği bir platformun kurulabileceği aktarılıyor.

EBRU KARATOSUN