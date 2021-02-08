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Üreticinin suçu yok, perakendeye dönüp bakmak lazım

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akçan "Üreticinin gübre, mazot, sulama, elektrik giderleri ve kar marjı ortada! Yüzde 100 kar eden 'perakende'ye dönüp bakmak lazım" diyor
 08 Şubat 2021 07:50
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Üreticinin suçu yok, perakendeye dönüp bakmak lazım

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akçan, fahiş fiyatın sorumlusunu tek bir yerde aramanın yanlış olduğunu, üretimden rafa kadar her aşamada çok sıkı denetim gerektiğini söyledi. "Zamları sadece tarımsal girdi ya da döviz kurlarındaki yükselişe bağlamak ne kadar yanlışsa, serbest piyasa diye istediği kar marjını uygulamak da o kadar yanlış" diyen Akçan; fiyat artışlarında marketlerin rolüne dikkat çekti. Ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığı, esnafın faturalarını ödeyemediği bir ortamda perakende sektörünün yüzde 100 kar açıklamasının normal olmadığını dile getiren Akçan "Tarım sektörü, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tarladan market rafına kadar denetlenmeli. Serbest piyasa ekonomisi artan fiyatların bahanesi olmamalı. Üreticinin tohumdan gübreye, mazottan sulama ve elektriğe kadar, her gideriyle birlikte satış fiyatı da belli. Eğer marketler de 'fahiş fiyatın sorumlusu değiliz' diyorsa, kalem kalem açıklasınlar. Ekim maliyeti yüzde 10-25 arasında yükseldi ama perakende fiyatlar 3-4 kat arttı. Diğer ülkelerde üretimin üzerine yüzde 20-25 kar koyuyorlar, bizde kat kat fiyat artışı var. Sebeplerden birini burada aramak gerekmez mi?" diye konuştu. Dev şirketlerin sözleşmeli tarım uygulamasında da aksaklıklar olduğunu söyleyen Akçan "Üreticiye 30 kuruştan alacağız diye teminat verenler, ürün bol çıkınca 25 kuruştan bile almadı. Bu uygulama genişlemeli ama bu da devlet koordinasyonunda yapılmalı. Aksi halde üretici de perişan oluyor, tüketici de" diye konuştu.

PATATES-SOĞAN İBRETLİK!

Geçen yıl ithal ettik bugün çürütüyoruz

Geçtiğimiz yıl fahiş fiyat artışının simgesi haline gelen patates ve soğanda acınası bir durum yaşandığını dile getiren Savaş Akçan, şunları söyledi: Üretim plansızlığının en güncel örneği... Geçen yıl yokluktan ithal ettik. Bu yıl depoda çürüyor. Depolar denetleniyor, 30 ton patatesi olana stokçu cezası kesiliyordu. Aynı hassasiyetin perakende için de gösterilmesini bekliyoruz.

ESNAF SESSİZCE AĞLIYOR

Perakendeci elini taşın altına koysun

Nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan esnaf kesiminin 'sıfır gelirle' sessizce ağladığını, perakende sektörünün ise yüzde 100 kar açıkladığını söyleyen Savaş Akçan "Perakendecilerin elini taşın altına koyması gerekmez mi? Bu bir yana, 5-6 marka devasa büyümelere imza attı. Mahalle bakkalı, manav kapandı, pazarlar hafta sonu açılmıyor, şu anda markete mecburuz" dedi.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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