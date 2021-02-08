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Koronalı hayata ayak uydurduk

Hükümetin bilinçlendirmesi işe yaradı... Toplumun %97'si maske taktığını, %89'u toplu taşıma kullanmadığını, %71'i gerekmedikçe evden çıkmadığını, %52'si ise aşı yaptıracağını söyledi
 08 Şubat 2021 07:59
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Koronalı hayata ayak uydurduk

Hükümetin bilinçlendirmesi işe yaradı... Toplumun %97'si maske taktığını, %89'u toplu taşıma kullanmadığını, %71'i gerekmedikçe evden çıkmadığını, %52'si ise aşı yaptıracağını söyledi.

Türkiye'de toplumun %64'ü, hayatın bir yıla kadar normale döneceğini düşünürken, aşı olmak isteyenlerin oranı da artmaya başladı. AK Parti'nin yaptırdığı "Toplumda Salgın, Tedbirler ve Aşıya Bakış Araştırması"na göre, kişisel tedbirler ivme kaydetti. Toplumun %74'ü el dezenfektanı kullanıyor, %73'ü kalabalık yerlere gitmiyor. %97'si maske kullanırken, en yüksek oran ocak ayında yaşandı.

%71'i EVE KAPANDI...

Gerekmedikçe evden çıkmayanlar %71'i buldu. %89'u ise virüs kapmamak için toplu taşıma araçlarını kullanmadığını bildirdi. Buna göre sadece iş için sokağa çıkanların oranı %18'den %35'e çıktı. Salgın başında "hiç çıkmayanlar" %30 iken, bu oran 2021 Ocak'ta %9'a geriledi. Bunların %17'sini ev hanımları, %15'ini işsizler, %12'sini emekliler oluşturdu. Öğrenciler de bu grupta yer alıyor. Ev hanımlarının %67'si de "sadece alışveriş için" cevabını verdi.

%64: BİR YILA KADAR DÜZELİR

Araştırma, toplumun %64'ünün bir yıl, %24'ünün 6 ay, geri kalanların ise bir-iki aya kadar hayatın normale döneceğini düşündüğünü ortaya koydu. Devletin, pandemi süresince uyguladığı kararlı ve istikrarlı politikalar, toplumun güvenini de perçinledi. 2020 Mart-Mayıs arasında "salgın yönetimi"nde %73 olan "güven" oranı, aşı karşıtlarının kirli kampanyasıyla %34'e düşmüş; ancak 2021 Ocak ile birlikte yeniden yükselerek %40'lara kadar arttı.

KORONA, HER 2 KİŞİDEN 1'İNİN EVİNE GİRDİ

Araştırmada, koronanın her 2 kişiden 1'inin yakın çevresine kadar girdiği belirlendi. Hastalığı geçirenlerin oranı ocakta %45'e çıkarken, megakent İstanbul'da %43 olarak seyretti. 1-2 kişilik hanelerin %46, 3-5 kişilik ailelerin %43, 6-8 kişilik hayatların ise %55'inde bir hasta tespit edildi.

AŞI KARŞITLARI AZALDI

Toplumun %52'si aşı yaptıracağını söylerken, bu oran yaptırmayanlarda %48'de kaldı. En fazla ilgi ise %66 ile +65'ten geldi. 18-48 yaş grubu, diğerlerine göre düşük oranda.

YARISI KİLO ALDI

Pandemide toplumun yarıya yakını da kilolandı. Kadınların %48'i, erkeklerin %39'u kilo aldığını ifade etti. Yüzde 8'i ise aksine verdiğini söyledi.

TEDAVİLER ERTELENDİ

Ayrıca, kronik hastalığı olanların yarıdan fazlası, pandemide tedavilerini erteledi, bu oransa %46 olarak gerçekleşti.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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