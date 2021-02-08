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Kuyumcular 14 Şubat'a özel izin bekliyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, tüketici alışveriş eğilimlerinin, halkın özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yaptığını gösterdiğini belirterek, "Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara'dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir" dedi
 08 Şubat 2021 08:23
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Kuyumcular 14 Şubat'a özel izin bekliyor

Atayık, AA'ya, Sevgililer Günü başta olmak üzere özel günlerin, kuyumculuk sektörünün yıllık ticaret hacminin yüzde 25 - 30'unu kapsadığını söyledi.

5 milyar dolarlık stok

Sevgililer Günü nedeniyle 1 hafta - 10 gün önce piyasada alışveriş hareketliliğinin başladığını ifade eden Atayık, bu nedenle 14 Şubat'ın, kuyumcular için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mustafa Atayık, kuyumcuları düşündüren tek konunun, bu yıl 14 Şubat'ın hafta sonu kısıtlamalarının olduğu pazar gününe denk gelmesi olduğunu belirterek, "Böyle bir karar, salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında iç ve dış piyasadaki kısıtlamalar ve fuarların yapılmaması nedeniyle ellerinde 5 milyar doları aşkın stok bulunduran kuyumcu meslektaşlarımız için nefes alma imkanı verecek" dedi.

Çiçekçiler hazır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulan çiçekçi esnafının hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Vatandaşların, yürüme mesafesinde bulunan çiçekçilerden alışveriş yapabileceklerini belirten Yılmaz, "Çiçekçilerimiz 12 Şubat Cuma akşamından başlayarak 3 gün boyunca saat 20.00 ile 24.00 arası evlere servis yapabilecek. 13 Şubat ve 14 Şubat Pazar saat 10.00 ile 17.00 arası iş yerinde satış gerçekleşecek" dedi.
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