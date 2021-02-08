Aytun Çıray, Meral Akşener'in başdanışmanı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası parti yönetimine eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Çıray ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray, Genel Başkan siyasi başdanışmanı olarak atandı.

Bu atamaya İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!...Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ismini vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!" dedi.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesinde aralarında Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu çok sayıda isim yer almıştı. Liste büyük tartışma yaratmıştı. Parti yönetimine giremeyen isimlerden Çıray, "Partide makas değişikliği için alan temizliği yapıldı" çıkışıyla dikkati çekmişti. Çıray'ın da aralarında bulunduğu 13 isim, TBMM'de grup toplantısına katılmamıştı.