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Fırıncılar için büyük tehlike

Afyonkarahisar bölgesinde en az 5 yıl unlu mamul fırınlarında çalışan, 21 yaş ve üzerindeki 100 işçinin incelendiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı
 08 Şubat 2021 08:26
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Fırıncılar için büyük tehlike

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Araştırma kapsamındaki tetkikler ile solunum testleri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Aydın Balcı, Şule Çilekar ve Ersin Günay tarafından gerçekleştirildi. Tıbbi araştırma kapsamında 100 fırın işçisi ile hayatının hiçbir dönemi fırın işinde çalışmamış 100 kişi kontrol gurubunun tetkikleri karşılaştırıldı. Fırın işçilerinde çalışma ortamındaki sıcaklık, duman ve un mikro partiküllerinin solunmasına bağlı olarak akciğerlerinde daha çok hasar oluştuğu anlaşılırken, bu durumun erken dönemde akciğerlerde tahrişe neden olduğu ortaya konuldu.

Astım ve KOAH

Araştırmada solunum fonksiyon testi ile FeNO adı verilen, mikrobik olmayan iltihaplanmayı ölçmeye yarayan bir test işlemi de yapıldı. Tamamı erkeklerden oluşan 100 fırın işçisi ile bu meslek grubunda yer almayan 100 kişi üzerinden gerçekleştirilen muayene ve tetkikler kıyaslandığında, 21 yaş, işçilerin yüzde 60'ının sigara tiryakisi olduğu anlaşıldı. Çalışmaya katılan 12 kişiye astım, 19 işçiye ise KOAH tanısı konuldu. Çalışmadaki her iki gurubun akciğer dinleme bulguları kıyaslandığında, fırın işçilerinde patolojik solunum seslerinde, hırıltı ve diğer farklılık tespit edildi. Her iki grubun oksijen kan basıncı, nabız ve FeNO adı verilen ölçümlerinde fırın işçilerinde, fırında çalışmayanlara göre anlamlı düzeyde olumsuzluklar rapor edildi. Araştırmada fırın işçilerinin kan basıncı düzeyleri ile nabız sayıları diğer gruptakilerden daha kötü olarak kayıt altına alındı. Solunum fonksiyon testi de yapılan araştırmada, fırın işçilerinin akciğerlerinde yıpranma ve tahriş oluştuğu tespit edildi.

İltihap artıyor

Araştırmayı yürüten uzmanlar elde ettikleri sonuçları; "Solunum fonksiyon testlerine katılmayı kabul eden, son 6 hafta içinde aktif solunum yolu enfeksiyonu geçirmemiş olan, sigara içiyor ise kendisine uygulanacak ölçümlerden en az 1 saat öncesine kadar sigara içimi kesilmiş kişiler en az 5 dakika test öncesi dinlendirildiler. Çalışmamızın sonuçlarında, fırın işçilerinde FeNO düzeylerinde anlamlı farklılık gözlemledik. Ayrıca FEF 25-75 değerinde de anlamlı farklılık gözlendi. Her iki değerdeki anlamlı farklılık bizlere duman ve un solumaya maruz kalan işçilerde inflamasyonun(iltihap) arttığını göstermektedir" ifadeleriyle değerlendirdi.
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