1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk bilim adamı, karaciğerin şifresini çözecek

ABD'deki Rockefeller Üniversitesi'nden, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne dönen Dr. Serkan Belkaya, "Karaciğerdeki hastalıkların genetik şifresini çözmek yeni ilaç ve tedavilerin yolunu açacak" diyor
 08 Şubat 2021 08:28
+Aa- Yazdır
Türk bilim adamı, karaciğerin şifresini çözecek

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Tersine beyin göçü projesiyle ABD'deki Rockefeller Üniversitesi'nden, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne dönen Dr. Serkan Belkaya, karaciğer yetmezliğinin genetik şifresini çözmenin peşinde. Dr. Belkaya, "Karaciğerdeki hastalıkların genetik şifresini çözmek yeni ilaç ve tedavilerin yolunu açacak" diyor.

ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdikten sonra çalışmalarını University of Texas Southwestern Medical Center ve Rockefeller Üniversitesi'nde sürdüren Dr. Belkaya, yaygın olarak görülen viral hastalıkların çocukların çoğunda hafif seyretmesine rağmen bazı çocuklarda ağır bir hastalık tablosuyla ortaya çıkmasının genetik bir mutasyondan kaynaklandığını gösteren araştırmalar yaptı. Hepatit A enfeksiyonu geçirdikten sonra karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden bir çocukta, bunun hastanın interleukin-18 bağlayıcı proteinindeki kalıtsal bir bozukluktan kaynaklandığını tespit eden Dr. Belkaya'nın bu buluşu, tıp literatürüne girdi. Ölüme kadar gidebilen akut karaciğer yetmezliğinin genetik bir nedeninin olabileceğini ıspatladığını anlatan Dr. Belkaya, Türkiye'de sürdüreceği çalışmaları Milliyet'e anlattı.

Protein keşfi

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 11 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Dr. Belkaya, "Genetik hastalıklar çalışma alanıma giriyor. Çocuklarda nadir görülen, viral veya sebebi bilinmeyen karaciğer yetmezliğinin genetik ve moleküler mekanizmalarını anlamaya çalışıyorum. Karaciğerdeki hastalık mekanizmalarını göstermek, genetik şifrelerini çözmek bize yeni ilaç ve tedavilerin yolunu açacak. Aynı zamanda genetik tanıya da yardımcı olacak" diye konuştu.

Vücutta bir inflamasyon olduğunda vücudun bunu baskılamak için interleukin-18 bağlayıcı protein salgıladığını ama bu baskılamanın sağlanamadığı durumda ölüme kadar gidebilen bir tablo ile karşılaşılabildiğini söyleyen Dr. Belkaya, "Bu interleukin-18 bağlayıcı protein, vücutta salgılandığı için insülin gibi üretmek mümkün, hatta üretilmiş bile. Bu proteinin romatizmal hastalıklarda tedavisel kullanımının faz 3 çalışması sürüyor. Ben çalışmamda bu protein eksikliğinin karaciğer yetmezliğine sebep olduğunu gösterdiğimde ise yeni bir alan açıldı. Bu ilacın karaciğer yetmezliği olan hastalarda da kullanılabilmesinin önünü açtı" dedi.

Diğer nadir hastalıklar da sırada

Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) Kurulum Desteği almaya hak kazanan 8 bilim insanından biri olan Dr. Belkaya, Türkiye'de nadir olarak görülen diğer genetik hastalıkları anlamak için de çalışacaklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü; "EMBO desteği bize bu konuda katkı sağlayacak. Türkiye'de akraba evliliklerinin çok olması hastalıkların genetik geçişli olabileceğini düşünmemiz için önemli bir sebep. Özellikle çocukluk çağında nadir görülen enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan inflamatuar hastalıkların genetiğini araştıracağız. Bu bütün nadir hastalıkların genetik olacağı anlamına gelmiyor ama bazı hastalarda genetik olabilir diye bir hipotezimiz var ve bunu test etmeye devam ediyoruz. Benim ülkeye dönüş amacım da bu hastalıklarla genetik mutasyon arasındaki nedensel ilişkileri çalışmam, bu zamana kadar yurtdışında yapılan bu çalışmaları ülkemize taşımak ve bu alanda öncü bir laboratuvar kurarak ülkemize katkı sağlamak. Karaciğerin yanı sıra kan, kalp, deri, beyin ya da akciğer hastalıklarına yol açan enfeksiyonların da altta yatan genetik sebeplerini çözmeye çalışıyorum."

Desteklerle büyüyeceğiz

EMBO'dan 3 ila 5 yıllık sürede yıllık 50 bin avro fon aldığını söyleyen Dr. Belkaya, bu fonun hem Türkiye'nin bilimsel alanda tanınırlığını artırmak hem de diğer araştırma grupları ile iş birliği yapmanın kapısını açtığını belirtti. Türkiye'ye bu gibi desteklerle geri dönen genç bilim insanlarının Türkiye'yi bilimde ileri taşıyacağına inandığını kaydeden Dr. Belkaya, "Tersine beyin göçü çok önemli. Ülkemizde standardı yükseltecek çok kaliteli buluşların ve yayınların oluşmasını sağlayacak. Burada güzel bir bilim ikliminde çalışıyorum ve ilerleyeceğimize inanıyorum. Aynı zamanda da öğrencilerimiz için rol model oluyoruz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki
06 Şubat 2021 11:43		 Boğaziçi ile ilgili yeni gelişme: 2 yeni fakülte kuruldu
06 Şubat 2021 06:50
Balıkesir'den Silikon Vadisi'ne uzanan başarı öyküsü
02 Şubat 2021 11:48		 Parayla tez yazma işi devam ediyor
31 Ocak 2021 22:44
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
31 Ocak 2021 09:35		 Kabe fotoğrafının yere serilmesine YÖK'den tepki
30 Ocak 2021 14:02
YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı
29 Ocak 2021 11:34		 Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
25 Ocak 2021 15:28
Bir Üniversitede 'Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu
25 Ocak 2021 12:22		 Bolu'da yeni bir bitki türü bulundu: Aladağ kılıçotu
24 Ocak 2021 21:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:47 - Boğaziçi'nin kampüsünün taşınacağı yorumları gerçeği yansıtmıyor10:41 - Vedar Milor, 'Sıfır Atık'a destek çıktı, Onur Aydın'ı eleştirdi10:33 - Greyder.com'dan Şubat ayına özel sepette %15 ek indirim10:30 - Emniyet, 2020 yılına ait performans notlarını açıkladı10:26 - 50 milyon liralık 'Çiftlik Bank' tarzı vurguna polisten darbe10:24 - 'Kısa vadede, tüm sınıfların tam zamanlı yüz yüze eğitimi mümkün görünmüyor'
10:22 - Az uyku enfeksiyon riskini artırıyor10:20 - Erdoğan'ın gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı10:16 - Bir aylık pazar masrafı bir kutu gıda takviyesine verilir mi?10:10 - Mutasyonlu virüsle maskenin önemi de arttı10:04 - Bilim Kurulu Üyesi: Önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:00 - YÖK'ten bütünleşik doktora programları hakkında önemli karar10:00 - Pandemi döneminde artak psikolojik vakalar: Örtülü ve maskeli depresyon09:58 - Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor09:48 - Türkiye'de yılda 185 bin kişi kanser oluyor'09:47 - Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü
09:41 - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
Lisansüstü eğitimde geçen süreler daire başkanlığına atanmada dikkate alınır mı?
3 Üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
36'sı muvazzaf asker, 54 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu
Sivil anayasa çalışmalarının 3 sacayağı olacak
Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işlemci 1
anket 1
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
hava durumu 1
Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a saldırdırması 2
Meslek lisesinin 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etmesi 2
memurlar net sözlüğün linç ekibi 2
Mahalle ağzıyla yazan yazarlar 10
ağlatan şarkılar 2
türk futbolunun en güzel golü 3
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam