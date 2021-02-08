1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

Umuda yolculuğa çıkan binlerce göçmeni ölüme gönderen insan kaçakçıları, yönetmen Ertem Eğilmez'in 1980 yılında çektiği, Türk sinemasının klasikleri arasına girmiş 'Banker Bilo' filminin, şeytana pabucunu ters giydiren Maho'sundan (Şener Şen) rol çaldı.
 08 Şubat 2021 08:33
+Aa- Yazdır
'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir çetenin peşine düştü. Yapılan araştırmada aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ülkelerinde anlaştıkları organizatörlere binlerce lira ödeyerek geldikleri Türkiye'de de başka çetelerin eline düştüğü ortaya çıktı. İstanbul'da bodrum katlardaki 'şok evleri'nde sağlıksız koşullarda günlerce tutulan göçmenlerin, Meriç kıyısına gidip buradan botlarla Yunanistan'a geçmek için insan kaçakçılarına yeniden bin ila iki bin dolar arasında ödeme yaptıkları belirlendi.

SAHTE POLİS KILIĞINA GİRDİLER

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Polisin peşine düştüğü çete, paralarını peşin aldıkları bir grup göçmeni Zeytinburnu'ndaki evlerden otobüse bindirdi. Silivri'ye geldiklerinde, kendilerine polis süsü veren çete üyeleri tepe lambalı bir otomobille otobüsün önünü kesti. Yaptıkları plan gereği, otobüsteki çete elemanlarını tokatlayıp, zor kullanarak gözaltına alan çete üyeleri, göçmenleri de otobüsten indirdi. Çete üyeleri, sözde gözaltına aldıkları adamlarını ve otobüsü alarak oradan ayrıldı. Paralarını da geri alamayan göçmenler çete tarafından yol kenarında kaderlerine terk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bazı göçmenleri yol kenarında bulurken, bazılarının ise izine ulaşamadı.

OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Çeteye yönelik tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşıları Z.Ş. ve E.K.'nin de arasında bulunduğu 14 kişi yakalandı. 127 göçmen kurtarılırken, aramalarda, 210 bin TL, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Çetenin kullandığı altı minibüse el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3'ü adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı.

AYNI BANKER BİLO FİLMİ GİBİ

- 1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu 'Banker Bilo' filminde, Maho (Şener Şen), Almanya'ya gitmek isteyen köylüsü Bilo (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiden paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir. Maho'nun özellikle Bulgaristan sınırını geçiyormuş havası verdiği ve Almanya'ya gelindiğini duyurduğu konuşma, Türk sinemasının kült sahnelerinden biri haline gelmiştir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
50 milyon liralık 'Çiftlik Bank' tarzı vurguna polisten darbe
08 Şubat 2021 10:26		 Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı
08 Şubat 2021 09:41
6 yaşında cep telefonu için ağabeyini hastanelik etti!
08 Şubat 2021 09:14		 İzmir'deki Boğaziçi gösterilerinde 6 kişiden 5'i tutuklandı
08 Şubat 2021 08:52
'Köpeğimi sevme' dayağı! Hapsi isteniyor
08 Şubat 2021 08:48		 Gaziantep'te tır kazası: 2 kişi vefat etti
08 Şubat 2021 08:35
Kırıkkale'de MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
08 Şubat 2021 06:50		 'Boğaziçi' ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı
08 Şubat 2021 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
07 Şubat 2021 20:47		 AK Parti Milletvekili, trafik kazasında hafif yaralandı
07 Şubat 2021 20:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:47 - Boğaziçi'nin kampüsünün taşınacağı yorumları gerçeği yansıtmıyor10:41 - Vedar Milor, 'Sıfır Atık'a destek çıktı, Onur Aydın'ı eleştirdi10:33 - Greyder.com'dan Şubat ayına özel sepette %15 ek indirim10:30 - Emniyet, 2020 yılına ait performans notlarını açıkladı10:26 - 50 milyon liralık 'Çiftlik Bank' tarzı vurguna polisten darbe10:24 - 'Kısa vadede, tüm sınıfların tam zamanlı yüz yüze eğitimi mümkün görünmüyor'
10:22 - Az uyku enfeksiyon riskini artırıyor10:20 - Erdoğan'ın gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı10:16 - Bir aylık pazar masrafı bir kutu gıda takviyesine verilir mi?10:10 - Mutasyonlu virüsle maskenin önemi de arttı10:04 - Bilim Kurulu Üyesi: Önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:00 - YÖK'ten bütünleşik doktora programları hakkında önemli karar10:00 - Pandemi döneminde artak psikolojik vakalar: Örtülü ve maskeli depresyon09:58 - Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor09:48 - Türkiye'de yılda 185 bin kişi kanser oluyor'09:47 - Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü
09:41 - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
Lisansüstü eğitimde geçen süreler daire başkanlığına atanmada dikkate alınır mı?
3 Üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
36'sı muvazzaf asker, 54 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
'Banker Maho' çetesi! Efsane gerçek oldu
Sivil anayasa çalışmalarının 3 sacayağı olacak
Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mercimek renkleri 1
bal porsuğu 2
pastane poğaçası 3
Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a saldırdırması 2
evren pulu 1
Yerli parmak izi tarama sistemi 1
koyun 2
Omurilik sarımsağı 1
türk lirasının değerlenmesi 6
tohumlar fidana 2
SON İLANLAR
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam