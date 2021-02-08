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Gaziantep'te tır kazası: 2 kişi vefat etti
Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep-Kahramanmaraş Otoyolu'nun 30. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği açıklanmayan 33 BRB 70 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
|08 Şubat 2021 08:35
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Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobildeki 2 kişinin cesedini çıkardı.
Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tırın sürücüsü, gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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