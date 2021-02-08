36'sı muvazzaf asker, 54 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|08 Şubat 2021 08:36
|+Aa- Yazdır
Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlılardan 39'unun gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|1670 personelin katılımıyla 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' gerçekleştirildi
08 Şubat 2021 09:25
|İlk kalkışmanın 9. yılı
08 Şubat 2021 07:05
|Dernek Başkanı olarak görüşmeler yaptı, ortadan kayboldu
08 Şubat 2021 06:15
|FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' üzerinden 9 yıl geçti
07 Şubat 2021 11:18
|Mardin'de operasyon! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07 Şubat 2021 09:17
|FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı
07 Şubat 2021 08:27
|Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
06 Şubat 2021 21:28
|Dağa götürülecek gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi
06 Şubat 2021 11:38
|FETÖ'nün 'KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri' OHAL Komisyon raporunda
06 Şubat 2021 11:29
|Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
06 Şubat 2021 10:52