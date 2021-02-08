'Köpeğimi sevme' dayağı! Hapsi isteniyor
|08 Şubat 2021 08:48
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Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitede 18 Ağustos 2020'de Poyraz S. (9) ile Çınar K. (6) komşularının köpeğiyle oynamak istedi. İddiaya göre, köpeğin sahibi Damla A. (32) bunun üzerine çocukları darp etti. Çocukların darp edilmesi binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çocukların aileleri, Damla A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Üç çocuk annesi Damla A. çocukların köpeğine taş atması üzerine onları uyardığını, çocukları darp etmediğini sadece bir tanesinin kolundan tuttuğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Damla A.'nın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 2 kez 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.
'PSİKOLOJİLERİ BOZULDU'
Mağdur çocukların avukatı Beyza Topal, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İddianamede tehdit suçundan ceza istenmemiş ancak biz bunu dava aşamasında mahkemeden talep edeceğiz. Olay nedeniyle çocuklara yaşatılan psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle açacağımız tazminat davası sonucu elde edilen meblağı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamayı düşünüyoruz. Karşı taraf adına da bir ders niteliğinde olur."
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