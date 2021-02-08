Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi
|08 Şubat 2021 08:50
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Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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