İzmir'deki Boğaziçi gösterilerinde 6 kişiden 5'i tutuklandı
|08 Şubat 2021 08:52
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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili Kadıköy'de düzenlenen protesto eylemlerinin ardından kamu malına zarar verdikleri, görevi yaptırmamak için direndikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'ü tutuklandı.
İzmir'de gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ ise dün akşam savcılıktaki ifadesinin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde yere serilen Kabe fotoğrafıyla ilgili gözaltına alınanlardan 2'si, 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Pazartesi günü Kadıköy'de yapılan Boğaziçi eyleminden sonra da 2 kişi cezaevine gönderilmişti. Böylece Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
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