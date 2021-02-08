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Mutasyona karşı güçlendirilmiş aşı sonbaharda

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısını geliştiren ekibin başındaki isim Prof. Dr. Sarah Gilbert, Güney Afrika mutasyonuna karşı etkisiz kalan aşı için harekete geçtiklerini duyurdu. Prof. Dr. Gilbert, mutasyona karşı güçlendirilmiş aşının sonbahar aylarında uygulanabileceğini söyledi
 08 Şubat 2021 09:03
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Mutasyona karşı güçlendirilmiş aşı sonbaharda

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre dünya genelinde şimdiye dek 106 milyon kişi hastalığa yakalandı, 2.3 milyon kişi de hayatını kaybetti.

Salgını bitirmek için pek çok aşı acil kullanım onayı alsa da, corona virüsünün geçirdiği mutasyon gidişatı değiştirdi. Uzmanlar mevcut aşıların mutasyonlara karşı etkisiz kalmasından endişe ederken, yapılan son çalışmalar bunu doğrular nitelikte.

KISITLAMALAR GEVŞEMİYOR

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca iş birliği ile geliştirilen aşının, Güney Afrika mutasyonuna karşı etkisinin zayıf olduğu ortaya çıkmıştı. Aşının vaka sayılarını düşürmede çok küçük bir etkisi olduğu belirtilirken, hükümet bu şartlar altında kısıtlamaları gevşetmenin söz konusu olmadığını duyurdu.

Öte yandan Oxford Üniversitesi'nde aşı çalışmalarının başında bulunan Prof. Dr. Sarah Gilbert, mutasyon geçirmiş corona virüsüne karşı güçlendirilmiş bir aşı müjdesi de verdi. İngiliz medyasına konuşan Gilbert, "Mevcut aşıların mutasyon geçirmiş virüslere karşı etkisi düşük. Vaka sayısını düşüremesek de, aşı ölüm oranları, hastaneye yatışlar ve hastalığın ağır seyrine karşı koruma sağlıyor. Bu sağlık sistemimiz için çok önemli" dedi.

'HIZLICA ADAPTE EDİLEBİLİYOR'

Güçlendirilmiş aşı için çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Gilbert, sonbahar aylarında kullanıma hazır olmasını beklediklerini söyleyerek, "Henüz insanları aşılamaya hazır olmasak da, tüm geliştiriciler aynı teknolojik platformu kullandığımız için aşıları hızlıca adapte edebiliyoruz" diye konuştu.
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