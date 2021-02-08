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Abdullah Kiğılı: Pandemi bitsin, Türkiye ekonomisini kimse tutamaz

Tekstil ve hazır giyim sektörünün duayen ismi Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, " Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz" yorumunu yaptı.
 08 Şubat 2021 09:08
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Abdullah Kiğılı: Pandemi bitsin, Türkiye ekonomisini kimse tutamaz

Tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli ismi Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, " Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz" yorumunu yaptı.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Kiğılı, Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili şu yorumu yaptı:

Dünya zor bir dönemden geçiyor, buna rağmen giyim sektörümüz Avrupa'dan iyi durumda. Giyimde sırasıyla İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gelir. Şimdi çoğu firma iflas bayrağını çekti. Türkiye'deki hasar Avrupa'dan daha az. Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önü çok açılacak. 51 ülkede 48 mağazam, 117 satış noktası var. İtalya'da Mart'ta üç mağaza açacağım. Ben her zaman böyle süreçleri fırsata çeviririm.

"Erdoğan'ın giyim tarzını çok beğeniyorum"

Kiğılı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giyim tarzına dair şu yorumu yaptı:

Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna.

Türkiye'nin önünü açan liderdir.

Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider.

Sabah
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