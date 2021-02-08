Kartal Kaymakamlığı toplanma ve gösteri yapmayı 7 gün yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını bahane ederek yasa dışı toplanan, polise saldıran ve çevreye zarar verdikleri tespit edilen bazı provokatörler Kartal Anadolu Adliyesi'nde ifade veriyor.

Bazı Sivil Toplum Kuruluşları işe sosyal medyadan adliye önünde toplanma çağrıları yapıyor. Kartal Kaymakamlığı ise yaptığı açıklama ile ilçede toplanmayı Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında yasakladığını duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR."

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