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6 yaşında cep telefonu için ağabeyini hastanelik etti!
Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün, insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Irak uyruklu J.Z.J.A.H. adlı çocuk, cep telefonu ile oyun oynayan ağabeyi 13 yaşındaki A.Z.J.A.H.'nin elinden telefonu alıp kendisi oyun oynamak istedi
|08 Şubat 2021 09:14
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AĞABEYİ TELEFONU VERMEDİ
İHA'da yer alan habere göre ağabeyinin telefonu vermemesi üzerine küçük çocuk, ağabeyini kafasına odunla vurarak yaraladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kanlar içinde kalan ağabey A.Z.J.A.H., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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