6 yaşında cep telefonu için ağabeyini hastanelik etti!

EMNİYET, 2020 YILINA AİT PERFORMANS NOTLARINI AÇIKLADI Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılından itibaren uygulamaya başlanılan ve memurun yıllık performansına bağlı olarak sıralı amirleri tarafından verilen 2020 yılına ait performans notları açıklandı.