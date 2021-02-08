Dolar'ın düşüşü devam ediyor
Merkez Bankası'nın sıkı politikası ve faizde düşüş beklenilmediğini açıklaması üzerine Dolar'ın düşüşü devam ediyor, 7 TL sınırına doğru yaklaşan Dolar, güne 7,04 TL den başladı.
|08 Şubat 2021 09:38
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