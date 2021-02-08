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Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü

Hamsi avı kısıtlamaları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Bu gelişmenin ardından hamsiler tekrar tezgahlara geri döndü. Hamsi fiyatları av yasağının kalkmasıyla yarı yarıya düştü
 08 Şubat 2021 09:47
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Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü

İstanbul'un doğusundan Kocaeli sınırına kadar uzanan alan, uygulanan kısmi hamsi yasağının ardından yeniden avlanmaya açıldı. Yasaklar neticesinde boyu 12 cm'ye ulaşan hamsi, 25-30 TL arasında alıcı buluyor.

Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir boyun altında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırlarında kısmı hamsi yasağı getirilmişti. 8 Ocakta başlayan yasak geçtiğimiz günlerde son bularak avlanmaya başlanılmıştı. Yaklaşık bir aydır avlanmayan hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Normalde ortalama 9 cm uzunluğunda olması gereken hamsinin 12 santime ulaştığı görüldü. Kilosu 25-30 TL arasında değişen hamsilere vatandaş da ilgi gösteriyor.


Tarım ve Orman Bakanlığınca yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, bir aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte 'vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, hamsi avladı.



"Hamsinin yok olmasının önüne geçtiler"

Balıkçı Kenan Balcı hamsi yasağının amacına ulaştığını söyledi. Yasaktan önce hamsi boylarında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Balcı, "Yasaktan önce hamsinin boyu 5 santime kadar düşmüştü ancak yasaktan sonra 12 santime kadar çıktı. Umarım bol bol çıkar, bizde ucuz ucuz satarız. Müşteriler hamsiye kavuştu. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum, tam zamanında müdahale ederek hamsinin yok olmasının önüne geçtiler. Şimdi küçük derin sulara gitti, büyük hamsiler kıyıya yaklaştı. Tezgahlarda fiyatlar 25-30 TL arasında değişiyor. Zamanla inşallah fiyatlar da düşecektir" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avına 3'üncü kez 10 günlük yasak getirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu belirterek, kota önerisinde bulundu. Prof. Dr. Dinçer, "30 tane tekne hamsi avlıyorsa her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı" dedi. Dinçer ayrıca, hamsi avı yasağının uzatılmasının 1 yıllık yasağa zemin oluşturması açısından önemli bulduğunu söyledi.

Karadeniz'de hamsi avına getirilen yasağın ardından balıkseverler, en çok istavrit, mezgit ardından da sargan, somon, çipura ve levreği tercih ediyor. Tezgahlarda istavrit 30-40 lira, mezgit 20 - 60 lira arasında fiyatları değişirken, sargan 40, somon 35, çipura 45, çinekop, levrek ve barbun 60 liradan satışa sunuluyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçıların yüzü yakaladıkları bol hamsiyle güldü.
İhlas Haber Ajansı
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