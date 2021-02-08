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Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor

Geçen yıllarda kilosu 10 liraya varan fiyatlarda satılması nedeniyle ülke gündeminde tartışılan kuru soğan bugünlerde düşen tüketimi dolayısıyla depolarda çürümeye yüz tuttu, koyunlara yem oldu.
 08 Şubat 2021 09:58
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Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor

3 yıl öncesine kadar pazar ve marketlerde adeta vatandaşın cebini yakan fiyatlarda satılmasıyla uzun süre gündemde kalan kuru soğan, üretiminin en fazla yapıldığı illerden olan Amasya'nın Suluova ilçesinde bu yıl azalan tüketim nedeniyle çiftçinin elinde kaldı.

HAYVANLARA YEDİRİLİYOR

1990'lı yıllarda büyük kazanç sağlaması dolayısıyla 'Kırmızı altın' diye adlandırılan soğanı bu yılda umutla yetiştiren ancak korona virüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle düşen tüketimi nedeniyle hüsrana uğrayan çiftçiler ürünlerini derelere döküp kirliliğe yol açmamak için hayvanlarına yedirmeye başladı.

Soğanlarını satamayan çiftçilerin ürünlerini ağılına getirdiğini belirten koyun yetiştiricisi Sinan Ünlü, "Soğanı ırmağa dökerek israf edeceğimizi hayvanlarımıza yediriyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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