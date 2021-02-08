YÖK'ten bütünleşik doktora programları hakkında önemli karar
Yükseköğretim Kurulu, bütünleşik doktora programlarının açılmasının durdurulduğu ve mevcut öğrencilerin aynı adla doktora programlarına aktarılmasına karar verildi.
|08 Şubat 2021 10:00
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tüm üniversitelere yazı göndererek; Bütünleşik Doktora Programı açılmasının durdurulduğunu, bu nedenle açılmış olan bütünleşik doktora programlarının kapatılarak öğrencilerin aynı adlı doktora programlarına aktarılması ve aynı adlı doktora programı ilgili üniversitede mevcut değilse aynı adlı doktora programı açılarak bu programlara aktarılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.
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