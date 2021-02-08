Vedar Milor, 'Sıfır Atık'a destek çıktı, Onur Aydın'ı eleştirdi
|08 Şubat 2021 10:41
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Film yönetmeni Onur Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT Belgesel'de
yayımlanan Sıfır Atık programından bir kesit yayımlayarak şunlar söyledi:
"Vatandaşa çöpten yemek yemeyi öğretiyorlar!
Güçlü bir Türkiye için ben davarım diyenlere seyrettirin!"
TRT Genel Müdürlüğü bugün bir açıklama yaparak "Bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapılan bölümde de atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır. İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür." dedi.
Tartışmaya ünlü gurma Vedat Milor da katıldı.
Milor, Sıfır Atık projesinin, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik eden bir girişim olduğuna dikkat çekti.
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