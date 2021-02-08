1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını olmaya başlıyor

Toplumsal bağışıklığın kazanılması için hayata geçirilen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta ilk doz aşının uygulandığı sağlık çalışanlarına, ikinci dozlar 11 Şubat'ta yapılmaya başlanacak-
 08 Şubat 2021 11:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak.

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.

Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasındaki diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzerindekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

- Bugüne kadar 2 milyon 620 binden fazla kişiye aşıların ilk dozu uygulandı

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan tabloya göre, bugün saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. İlk etapta Türkiye'ye getirilen ve test süreci sona eren 3 milyon doz aşının yapılmasının birkaç günde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti.

İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda belirlenen takvimine göre devam edecek.

- Aşılamada ikinci doz uygulaması başlıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat'ta yapılmaya başlanması planlanıyor.

Bakan Koca'nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

Aşı takviminde yer alan ikinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

- "Sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak"

Öte yandan, 15 Şubat'ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart'ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 6 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, aşılamada, açılacak sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak.

Öte yandan, öğretmenlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması sürecinin tamamlanmasının ardından aşılama başlayacak.

Bunun ardından sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak. Tanımlama sonrası öğretmeler de Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastanelerden istedikleri bir sağlık kuruluşunda aşılarını olabilecek.

- "Aşılama süreci ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamayla tamamlanacak"

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak.

Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ocak ayı yağışları sevindirdi
08 Şubat 2021 13:25		 Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
08 Şubat 2021 13:14
İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileden 9 kişi korona oldu
08 Şubat 2021 13:08		 Twitter, evlat nöbetindeki ailelerin hesabını kapattı
08 Şubat 2021 13:03
Özgecan Aslan'ın yaşadıkları şarkı sözlerine yansıdı
08 Şubat 2021 12:43		 Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı
08 Şubat 2021 12:27
Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor
08 Şubat 2021 12:23		 İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 44.70'e yükseldi
08 Şubat 2021 12:22
YÖK, Kovid-19 salgını sürecinde verilen çevrim içi eğitime ilişkin anket düzenleyecek
08 Şubat 2021 11:35		 Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırıyor
08 Şubat 2021 11:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Sıranın kendisine gelmemesine sinirlendi, doktoru orakla yaraladı13:18 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:14 - Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor13:08 - İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileden 9 kişi korona oldu13:06 - Bakan Pakdemirli: Demokratik söylemlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir13:03 - Twitter, evlat nöbetindeki ailelerin hesabını kapattı
12:56 - Doktorunu öldürmüştü, müebbet hapis cezası verildi12:55 - Şırnak'ta terör operasyonları: 3 tutuklama12:54 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı12:50 - Konya'da aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti12:44 - Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara aktarılan kaynak 49 milyar liraya yaklaştı12:43 - Özgecan Aslan'ın yaşadıkları şarkı sözlerine yansıdı
12:28 - 'Gazi Meclisimizin iradesiyle Cumhuriyetimizi yeni anayasayla taçlandıracağız'12:27 - Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı12:26 - Samsun FETÖ operasyonunda yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi12:23 - Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor12:22 - İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 44.70'e yükseldi
12:13 - Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
3 Üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
Soğan, fiyatıyla gündem olmuştu şimdi koyunlara yediriliyor
Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı
Lisansüstü eğitimde geçen süreler daire başkanlığına atanmada dikkate alınır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alo fetva 2
su 3
yarı değerli taşlar 1
mach sayısı 1
anket 1
mustafa mohammed 1
yastıkla çocuk boğmak 1
türk futbolunun en güzel golü 4
beyin sapı felci 3
türk lirasının değerlenmesi 6
SON İLANLAR
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam