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Mehtap öğretmen, 'öğretmen yazarlara' öncü oldu

Bakanlıkça başlatılan "Öğretmen Yazarlar Dizisi" projesinin ilk kitabı "Kutup Yıldızı Masalları"nı kaleme alan sınıf öğretmeni ve radyo programı sunucusu Mehtap Teker, kitabında Anadolu'nun geleneksel ve kültürel kodlarına yer verdiği masallarıyla çocukların hayal dünyasını geliştirmeye yardımcı olacak- Teker, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sunduğu "Mehtap Öğretmenle Masal Saati" programıyla, masal anlatan öğretmenlere ve masal seven herkese kapılarını açıyor
 08 Şubat 2021 19:58
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Mehtap öğretmen, 'öğretmen yazarlara' öncü oldu

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Öğretmen Yazarlar Dizisi"nin ilk kitabı "Kutup Yıldızı Masalları"nı kaleme alan sınıf öğretmeni ve radyo programı sunucusu Mehtap Teker, Anadolu'nun geleneksel ve kültürel kodlarına yer verdiği masal kitabıyla öğretmen yazarlara öncü oldu.

MEB, yayımlanmış eserleriyle tanınan ya da herhangi bir eseri henüz basılmamış şair ve yazar öğretmenlerin eserlerini okuyucularla buluşturmak için "Öğretmen Yazarlar Dizisi" projesi başlattı.

Öğretmenleri yazmaya teşvik etmek ve okuma kültürüne katkı sunmak amacıyla şiir, roman, hikaye ve masal türündeki kitapları, Kültür Yayınları Yayın Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda yayımlamaya başlayan Bakanlık, ilk olarak Anadolu Masalları Projesi kapsamında öğrencilere masal anlatan sınıf öğretmeni Teker'in "Kutup Yıldızı Masalları" kitabını öğrencilerle buluşturdu.

- "MEB'in kök değerlerini masallarda işledik"

Teker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında yapılan eğitici eğitimlere katıldığını anlattı.

Bu eğitimlerin ardından okullarda öğrencilere masal anlatmaya başladığını bildiren Teker, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce açılan Youtube kanalı ile Whatsapp grupları üzerinden sürdürüldüğünü söyledi.

Teker, Bakanlık tarafından başlatılan "Öğretmen Yazarlar Dizisi" projesi kapsamında ilk kitap olarak "Kutup Yıldızı Masalları" eserinin basıldığını hatırlatarak, "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayımlar Dairesi, 'Öğretmen Yazarlar Dizisi' projesi ile bir çalışma yolculuğu başlattı. Buraya eserimi sunduğumda Kültür Yayınları Yayın Danışma Kurulu ile beraber onaylandı." diye konuştu.

Projenin ve kendisinin ilk eseri olması dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Teker, şu bilgileri paylaştı:

"Kutup Yıldızı Masalları öncelikle geleneksel ve kültürel kodlarımızı öğrencilerimize yeniden aktarmak için yola çıktığımız bir duygunun sonucudur. Geleneksel ve kültürel kodlarımızı aktarırken çocuklarımızın hem hayal dünyasını geliştirmek hem de gerçek dünyadaki kazanımlarını artırmak, güçlendirmek istedik. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığının 'kök değerler' dediği sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşmak gibi değerleri masalların ruhuna işledik. Kitapta, 'Baldan Tatlı', 'İpek Kız', 'Sabır Çiçekleri', 'Dili İncitme', 'Kalbin Rengi' ve 'Onuncu Köy' isimli masalların arasında bulunduğu 10 masalımızda kök değerler anlaşılır şekilde işlendi."

- "Tüm kalbimle çocuklara masal anlatmaya, hayallerini çoğaltmaya devam edeceğim"

Teker, çocukluğundan beri yazma tutkusuyla büyüdüğünü ve büyüklerinden masal dinleyerek geçmişle bağlarını çok güçlü tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Masallarda geçen çatışma ve korkular, iyiliğin ve kötülüğün mücadelesi ile her zaman iyilerin kazanması beni gerçek dünyada da güçlendiren çok anlamlı bir mirastır diyebilirim. Bu mirası gelecek kuşaklara anlatmak, aktarmak, onların hayatına yön veren bir kutup yıldızı olması için tüm kalbimle çocuklara masalları anlatmaya, hayallerini çoğaltmaya devam edeceğim.

Masallarımızla yaptığımız bu çalışmaları devlet radyosu olan Meteorolojinin Sesi Radyosu ile birlikte sürdürüyoruz. 'Mehtap Öğretmenle Masal Saati' isimli program her pazartesi saat 20.30'da radyoda yayımlanıyor. Bu programda, masal anlatan öğretmenlerimize, masal anlatıcısı olmak isteyen ve masal seven herkese kapılarımızı açıyoruz, konuğumuz oluyorlar. Konuşmaların ardından programın sonunda hemen masal anlatıyoruz."
Anadolu Ajansı
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