YÖK, Kovid-19 salgını sürecinde verilen çevrim içi eğitime ilişkin anket düzenleyecek
|08 Şubat 2021 11:35
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevrim içi sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki akademisyenlere ve öğrencilere yönelik anket düzenleyecek.
YÖK'ten yapılan açıklamada, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerinde, "yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen Kurulun yapacağı anket çalışmasına ilişkin bilgi verildi.
Anketle, salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edileceği kaydedilen açıklamada, öğrenci ve akademisyenlere yönelik iki ayrı grupta yapılacak anketin gelecek bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK'ün, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla da paylaşmayı hedeflediği bildirildi.
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