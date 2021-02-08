İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı

MEMURLAR.NET'İN NOTU: İçişleri Bakanlığı 2020 KPSS puanlarına göre 21'i merkez, 1751'i taşra olmak üzere 1772 kişilik personel alım ilanına çıkmıştı. İlan metni için tıklayın. Tüm kadrolarda, en yüksek KPSS puanlı 5 katı aday sözlü sınava alımacaktır.

Büro personeli ve Çağrı Karşılama Personeli (Diğer) için sadece lisans/önlisans mezunu olma şartı aranıyordu. Büro personeli olarak 217, Çağrı Karşılama Personeli (Diğer) olarak ise 662 kişi alınması planlanmıştır. Bu iki unvanda oluşan taban KPSS puanları diğer personel alımlarında oluşacak taban puan için fikir verecektir.

Memurlar.net olarak, taşra birimi için ilan edilen kadrolarda oluşan taban paunları aşağıya tek tek çıkardık. Dileyenler, unvanların üstüne tıklayaak daha detaylı listelere bakabilir.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

1- KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dahil edilmiştir.

2- Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

3- Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

4- Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5- Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

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BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

Öğrenim Düzeyi: Lisans

Arşiv Uzmanı

Avukat

Çözümleyici

Bilgisayar Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Harita Mühendisi

Makine Mühendisi

Şehir Plancısı

Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans

Büro Personeli

Tekniker (Harita)



Öğrenim Düzeyi: Lise

Destek Personeli (Şoför) (En düşük KPSS puanı 89,7)

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BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI

Öğrenim Düzeyi: Lisans

Avukat (En düşük KPSS puanı 90,47204)

Bilgisayar Mühendisi (En düşük KPSS puanı 84,65252)

Elektrik-Elektronik Mühendisi (En düşük KPSS puanı 88,41253)

Büro Personeli (En düşük KPSS puanı 86,25739)

Çağrı Karşılama Personeli (En düşük KPSS puanı 80,46225- AYDIN)

Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans

Programcı (En düşük KPSS puanı 60,51715)

Tekniker (Bilgisayar) (En düşük KPSS puanı 84,3803)

Büro Personeli (En düşük KPSS puanı 82,80773)

Çağrı Karşılama Personeli (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü) (En düşük KPSS puanı 60,00813)

Çağrı Karşılama Personeli (Diğer) (En düşük KPSS puanı 80,75816- ARTVİN)

Öğrenim Düzeyi: Lise

Teknisyen (Elektrik-Elektronik) (En düşük KPSS puanı 77,20587)