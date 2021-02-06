Yazgan: kadro için imza ver, sözleşmeliliğe son ver

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Genel Başkan Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak sözleşmelilerin kadroya geçmesi sorununun çözülmesi için her platformda sesimizi yükselttik, mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağımızın çalışma sistemine uymayan Sözleşmeli istihdam modelini hep birlikte tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Yıllardır devam eden ve kamu görevlilerinin haklarının gaspına sebep olan bu istihdam modeli artık terk edilmelidir." dedi.

"AYNI İŞİ YAPAN, AYNI MEKANI, BAZEN AYNI UNVANI PAYLAŞANLAR ARASINDAKİ FARK KALKMALI"

Kamudaki sözleşmeli/kadrolu ayrımının mağduriyetlere sebep olduğuna dikkat çeken Yazgan, "Aynı işi yapan, aynı mekanı, bazen aynı unvanı paylaşan personelin biri memur diğeri sözleşmeli olduğu için farklı mali ve sosyal haklar ortaya çıkaran bu durumun sürdürülmesi mümkün değildir. Kurum, unvan, görev yeri ayırımı olmaksızın, kadrolu istihdama geçilmeli ve bu süreçte sözleşmeli tüm personel istisnasız kadroya geçirilmelidir." sözleriyle ifade etti.

YAZGAN'DAN İMZA KAMPANYASI ÇAĞRISI

Sözleşmeli istihdam modelinin ortadan kaldırılması ve sözleşmeli personelin istisnasız kadroya geçirilmesi için imza kampanyasına katılım çağrısı yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, toplanan imzaların Cumhurbaşkanlığı'na iletileceğini ifade ederek "Başlatmış olduğumuz imza kampanyası ile süreli/süresiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için sahaya inip, toplantı masasına imzanızın gücüyle daha kuvvetli bir şekilde gideceğiz. Hedefimiz personeli sözleşmeli pozisyondan, kamuyu sözleşme sisteminden kurtarmaktır. İmzanız gücümüz olsun, kadro için imza ver; sözleşmeliliğe son ver." diyerek çağrıda bulundu.

Yaptığı açıklama sonrası sözleşmeli ve kadro ayrımı kalkması için ilk imzayı atan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

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